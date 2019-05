Dlaczego trzeba iść na wybory? Jarosław Kaczyński wyjaśnia

Bizon 24.5.19 22:17

No proszę, na godziny przed ciszą wyborczą TVPiS przeprowadza rozmowę z liderem PiS, to oczywiście przykład pluralizmu w mediach publicznych. Kiedy oglądałem kampanię w TVPiS towarzyszyła mi refleksja, że na życzliwość tej skrajnie upolitycznionej telewizji mogą liczyć dwa ugrupowania. Z oczywistych względów PiS i Kukiz 15, bo PiS wie, że to jest ich jedyny potencjalny koalicjant, dlatego TVPiS pompuje Kukiza, aby kolanem przepchnąć go przez próg wyborczy. Jako wyborca Konfederacji, a wcześniej przez lata wyborcy PiS, nie życzę Koalicji Europejskiej zwycięstwa w jesiennych wyborach. Ale gdyby tak się stało, to przynajmniej jedynym pozytywem będzie to, że tych wszystkich PiS-owskich "dziennikarzy" z TVPiS wyśle na zasłużone, przynajmniej 4-letnie wakacje...