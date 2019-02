Dlaczego tolerancja nie jest miłością, a miłość tolerancją? Ks. Marek Dziewiecki

Polak Ateista Dumny Gej 14.2.19 15:57

Łapka w górę, jeżeli zgadzacie się z poniższym, a w przeciwnym wypadku łapka w dół





1. Rodzina to każda osoba, bądź grupa osób wychowujących jedno lub więcej dzieci, zapewniająca im dach nad głową, opiekę, bezpieczeństwo, miłość, edukację.



2. Małżeństwo to związek dwóch lub większej liczby dorosłych świadomych i samostanowiących o sobie ludzi bez względu na płeć partnerów.



3. Pary jednopłciowe powinny mieć prawo do adoptowania dzieci.



4. Przestępstwa homofobii powinny być ścigane z urzędu.