Dlaczego szatan chce wywołać w nas obżarstwo?

Wszelka walka pomiędzy ludźmi a duchami nieczystymi toczy się właśnie o modlitwę duchową. Ewagriusz radzi: „Gdy jesteś kuszony, nie przystępuj do modlitwy wcześniej, aż zgromisz dręczącego cię demona. Gdy bowiem twoją duszą kierują [kuszące] myśli, nawet twoja modlitwa nie może być czysta”. Tę ogólną zasadę możemy odnieść również do demona obżarstwa, który stanowi wielką przeszkodę dla modlitwy mnicha. Asceta pontyjski twierdził: „Ciało zaś ujarzmia się postem i czuwaniem, a nie ustąpi nadchodzącej pokusie i nie ulegnie poruszone uderzeniem namiętności”. Anachoreta z Pontu proponuje więc jako skuteczne narzędzie do walki z demonem obżarstwa, który wykorzystuje naturalne potrzeby ludzkiego ciała, post i czuwanie. Czuwanie zaś łączy bardzo ściśle właśnie z modlitwą i jest ono niemożliwe u człowieka opanowanego przez pragnienie sytości. Przy bardzo suchej diecie umysł mnicha zachowuje trzeźwość osądu i jest w stanie czuwać, natomiast poszukiwanie wygodnego życie pogrąża go w otchłani duchowej niewiedzy. W traktacie O ośmiu duchach zła nasz mnich wyklucza możliwość osiągnięcia stanu modlitewnego czuwania bez postu i wstrzemięźliwości. Nienasycony żołądek usposabia duszę, by czuwała na modlitwie, natomiast pełny sprowadza senność. Modlitwa poszczącego szybko unosi się w górę jak młody orzeł, natomiast żarłoka, obciążona przez sytość, opada w dół. Ciężkie trawienie pokarmów zaciemnia umysł, tak że wypuszcza on „pędy obrzydliwych myśli”, a otępiałe sytością myślenie nie przyjmie poznania Boga ani nie jest zdolne do kontemplacji. Najpierw więc odwołuje się nasz autor do powszechnego doświadczenia ludzkiego, mówi, że w stanie sytości dosięga człowieka ociężałość i senność, a czuwanie jest bardzo utrudnione. Łatwo zrozumiemy te uwagi mnicha z Pontu pamiętając, że anachoreci bardzo często praktykowali czuwanie modlitewne długo w nocy, pozwalając sobie jedynie na kilka godzin snu na dobę. Z oczywistych więc względów sytość utrudniała lub wręcz uniemożliwiała takie czuwanie. Nie oznaczało to jednak konieczności popadania w przeciwną skrajność. Ani przesadnie pełny ani zupełnie pusty żołądek nie sprzyja modlitwie, Ewagriusz zachęca do stanu nienasycenia, który, jego zdaniem, najlepiej usposabia duszę do czuwania na modlitwie zarówno w dzień, jak i w nocy. Mnich wstrzemięźliwy – pisał Ewagriusz – szybko dojdzie do stanu pokoju i beznamiętności, a jego modlitwa jest miła Bogu: