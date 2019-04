Dlaczego PiS ma tak doskonałe notowania?

Urszula 29.4.19 12:19

Jeśli Pis nie zatrzyma łakomstwa Żydów, a wszystko wskazuje na to, ze nie zatrzyma bo nic w tym kierunku nie robi to nawet najwyższe wskaźniki niczego nie zagwarantują. Posłuchajcie Michałkiewicza co ma w tej kwestii do powiedzenia.