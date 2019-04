Dlaczego PiS kapituluje ws. ,,sztuki'' przed lewakami?

alcapone 30.4.19 12:20

Cóż, Polska dzieli się w przybliżeniu na dwie grupy. Ludzi ciężko pracujących za grosze oraz zbieraninę alfonsów, złodziei i prostytutek ( 1 do 2 milionów ). Alfonsi balują, złodzieje kradną, prostytutki tańczą na stolach, jest wesoło, muzyka gra umpa, umpa, wszyscy radośni i w amoku, a … miliony frajerów na nich robią. Alfonsi, złodzieje i prostytutki ulokowali się w kilkunastu dużych miastach i jedno wiedzą - nigdy żadnej uczciwej pracy, nigdy. Nie przypadkiem Warszawa już dawno pozbyła się wszystkich zakładów produkcyjnych, a miała i hutę, i fabrykę samochodów osobowych i fabrykę traktorów. Tylko tam trzeba mieć kwalifikacje, i do tego ciężko pracować. Także Gdańsk pozbył się stoczni. Po co stocznia, lepiej żyć z bezproduktywnej pozoracji i kombinacji okradając miliony Polaków z prowincji. W mojej okolicy ( Katowcie ) była zbudowana pod koniec komuny nowoczesna wytwórnia aparatury chemicznej. Jakoś padła, nie było zainteresowanych takim ciężkim fachem jak produkcja aparatury chemicznej ( kiedyś jedna z polskich specjalności ). Zamiast tego w ramach tzw. rewitalizacji terenów poprzemysłowych nabudowali biur przynajmniej na tysiąc ludzi, oni tam tylko przekładają i przekładają papiery i udają że tworzą polski PKB. Widzę tych młodych od papierów w pobliskim markecie, wystrojeni jak mrówki na święto lasu, wyperfumowani i jacyś dziwnie sztywni, nadęci, napompowani jak balony - jakby jacyś nieadekwatni, coś z nimi nie tak, zabite tępe umysły. Zapewne uważają się za wspaniałych Europejczyków i łykają jak pelikany wszelkie nowinki z zachodu, ci idioci. Mamy przynajmniej milion ludzi poza naszą normalną rzeczywistością, tacy półidioci ćwierćinteligenci pompują tego typu debilne akcje z obroną jakichś kretyństw z bananami czy jak była ta "Klątwa". I wiele innych debilnych akcji nakręcają ci nieadekwatni. Niestety my utrzymujemy tą pasożytnicza hołotę.

Bo co jasne ich snucie się po biurach to tylko strata dla Polski. Gdy Polska likwidowała realną wytwórczość, Chiny ( jeszcze w 89 roku był to kraj koszmarnej biedy, masowego głodu ) już mają Internet 5 generacji, i wiele innych nowości mają. My mamy tabuny biurowych pasożytów, którzy co jasne utrzymują że są wybitnymi specjalistami. A jeden się nie znalazł zdolny co by tą stocznią w Gdańsku sprawnie pokierował.