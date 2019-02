Dlaczego Kościół katolicki dopuszcza kult świętych obrazów? Ks. Sławomir Kostrzewa

To, co protestanci i przedstawiciele niektórych sekt uważają za ciężkie przewinienie i łamanie Bożego przykazania, Kościół katolicki odczytuje jako wielką łaskę - możliwość tworzenia i oddawania Bogu czci przez święte obrazy. Dlaczego Kościół katolicki dopuszcza kult świętych obrazy i jakie wydarzenie zadecydowało o tym, że sam Bóg dał zgodę na doświadczenie zmysłami tego, co niewidzialne? Czym są święte obrazy i jak traktować ich obecność w naszych domach - na te pytania odpowiada ks. Sławomir Kostrzewa w kazaniu wygłoszonym w Poznaniu, 3 lutego 2019 r.