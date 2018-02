Dlaczego katolickie media milczą o kryzysie w Kościele?

Głęboki kryzys wiary, stale zmniejszająca się liczba kandydatów do kapłaństwa, skandale z udziałem duchowieństwa, nadużycia liturgiczne, moralny upadek formalnie schrystianizowanych społeczeństw. Katoliccy dziennikarze mają aż nadto tematów, którymi powinni się zajmować. Tymczasem liczne redakcje milczą w tematach poważnych, a oburzają się np. antyimigranckimi decyzjami polityków. Znamy to nie tylko z USA! Ale dlaczego tak się dzieje? W programie Vortex wyjaśnia to Michael Voris.