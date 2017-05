Dlaczego chiński czosnek pleśnieje a polski nie?

reklama

Czemu chiński czosnek pleśnieje?

W latach 1994–96 amerykańskie służby sanitarne zakwestionowały duże partie chińskiego czosnku. Powód: brud, pleśń i gromadzenie się owadów.

Natura stworzyła czosnek po to, żeby zwalczał bakterie. Substancje zawarte w czosnku niszczą bakterie chorobotwórcze w układzie pokarmowym i oddechowym. Skoro chiński czosnek pleśnieje, to nie ma żadnej wartości – mówi prof. Michał Tombak.

Chińskiego czosnku nie należy kupować. Jego wartość biologiczna może być znikoma – potwierdza prof. Janusz Podleśny z IUNG w Puławach.

Jeszcze dalej idzie prof. Adam Gąsiorowski, prodziekan Wydziału Fizjoterapii Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, który interesuje się medycyną naturalną.

Znam wyniki badań prowadzonych przez dr Zbigniewa Jóźwika na UMCS. Mówiąc obrazowo, chińskim i polskim czosnkiem potraktowano bakterie chorobotwórcze. Polski je zniszczył. Chiński nie działał – mówi Gąsiorowski.

Na temat chińskiego czosnku doktor Hałat też nie ma dobrego zdania: - A dlaczego on tak ładnie wygląda? Dlaczego nie kiełkuje chociaż leży w cieple? Bo jest napromieniowany! To radiacyjna metoda konserwacji. Czy szkodliwa? Zdania naukowców są podzielone, ale jedno jest pewne - to co najlepsze w czosnku po napromieniowaniu ginie.

Dlaczego polski czosnek jest droższy?

Jest to roślina z rodziny Liliaceae, którą w Polsce ostatnio nękają groźne szkodniki zwane nicieniami. Walka z nimi jest dość kosztowna i trudna. Poza tym czosnek wymaga dość dużych nakładów pracy, co zwiększa koszty produkcji. Musi być dosuszany w suszarniach i czyszczony zanim trafi na bazar czy półkę do sklepu. Zachęcam do uprawy czosnku na własnych działkach, grządkach i w ogrodach. zdrowy, polski Allium

Pewien pan zrobił prosty eksperyment. Posadził kilkanaście ząbków chińskiego czosnku. Wyrósł odrobinę, potem zasechł i zniknął. To było dla niego niezrozumiałe, ten symbol żywotności sam siebie nie potrafił utrzymać przy życiu?! Od znajomego, który uprawia czosnek, dowiedział się istotnych szczegółów. Otóż on również próbował uprawiać ten czosnek i także mu nie wyrósł. Fakt jest taki, że struktura biologiczna została uszkodzona - czosnek stracił zdolność rozmnażania się.

Polski czosnek

Czosnek dzieli sie na:

- czosnek miekkolodygowy, ze spiralnie ukladajacymi sie zabkami, o roznej wielkosci, otoczony duza iloscia bialych lusek, ktore zle obieraja sie, ale zapewniaja dlugie przechowywanie

- czosnek twardolodygowy, zwany czosnkiem zimowym jest sadzony na zimę i ma twardy trzon w srodku tzn. posiada lodyge w srodku glowki, ktora otoczona jest jednym rzędem zabkow o rownej, duzej wielksci, z cienkimi luskami o kolorze lekko fioletowym. Ten rodzaj czosnku nie przechowuje sie dobrze, do 6 miesiecy. Zeby przedluzyc okres dostepnosci jest tez sadzony jesienia. Czosnek ten ze wzgldu na obecnosc lodygi latwo plecie sie w warkocze.

Czym gorzej wygląda tym większa szansa, że to Polski czosnek. Bieluteńki, to chiński. Polski nigdy nie jest śnieżno-biały, ma srebrne i szare smugi, no częściej różowe warstewki w środku. Biały czosnek sadzony jest na wiosne, dostępny w sklepach jesienią.

Nie do końca prawdą jest, że polski czosnek jest mniejszy i różowy, bowiem czosnek sadzony wiosną (podgórski) jest biały, a sadzony jesienią jest różowy. Natomiast czosnek chiński charakteryzuje się miękkimi łupinami, których praktycznie nie trzeba obierać. Najlepiej nie kierować się przy wyborze jego barwą, lecz pofatygować się do działkowiczów, do małych sklepików lub na targowisko, u sprawdzonych sprzedawców.





