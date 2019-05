Dlaczego bp Piotr Libera idzie do klasztoru?

Bp Piotr Libera ogłosił, że udaje się na pół roku do klasztoru kamedułów w Krakowie. W styczniu 2019 roku na ręce Ojca Świętego podczas prywatnej audiencji płocki ordynariusz złożył prośbę o udzielenie zgody na taki krok. Uzyskał ją. Jak argumentuje bp Libera, od dawna odczuwał pociąg do "życia eremickiego i do duchowości kamedulskiej", a w ostatnim czasie odczuł "silną potrzebnę wzmocnienia harmonii wewnętrznej w swoim życiu".