Dlaczego Białorusini godzą się na kult swoich oprawców

„To nieduża suma, mówi artysta, który przeprowadzi renowację pomnika. – Tam dzieci przychodzą, żeby na deskorolce pojeździć, przecież to może na nich spaść, i może się wydarzyć wielka tragedia. Z daleka może się tylko wydawać, że cokół to cztery płytki, ale jak podejść bliżej i przyjrzeć się stopom Michaiła Iwanowicza Kalinina, to widać, że mnóstwo tam pracy”.

„Byłbym za jego rozbiórką – mówi Radiu Svaboda historyk sztuki Siergiej Hareuski. – Rzecz nie w nakładach finansowych na odrestaurowanie. On jako persona jest absolutnie niesympatyczny – milczał, gdy jego żona siedziała w gułagu. I jego (pozytywna) rola w historii Białorusi jest jednak przesadzona. To jakiś anachronizm (…). Osobiście, chciałbym żeby stamtąd zniknął”, mówi Hareuski.

„Nie może być to oddolna, społeczna inicjatywa, ale publiczna, ogólnonarodowa polityka historyczna. Wtedy te nazwiska, które są z nami zupełnie przypadkowo, znikną z naszych ulic – wyjaśnia historyk. – W pewnym momencie nie myśleli o konsekwencjach historycznych, kiedy centralne ulice Mińskanazywali Surganowa, Zacharowa, Kozłowa i tak dalej. Co one oznaczają dla współczesnej Białorusi? Nic. A my mamy centrum Mińska dosłownie zaśmiecone takimi nazwami. (…) A Mińsk i mieszkańcy Mińska, Białorusini pozostają. I żyją pod tymi adresami!”.