Dlaczego aneksja Białorusi nie opłaca się Putinowi

Jeżeli rzeczywiście dojdzie do połączenia Rosji z Białorusią, jest całkiem prawdopodobne, że większość Rosjan zamiast Putina będzie chciała widzieć na fotelu prezydenta Aleksandra Łukaszenkę, uważa rosyjski pisarz Dmitrij Bykow.

„Chociaż uważano go za ostatniego dyktatora Europy, mogliśmy patrzeć na niego i myśleć, że my w Rosji mamy wolność. Ale w późnej epoce postkrymskiego Putina, Łukaszenko okazał się co najmniej przedostatnim dyktatorem, a teraz – pomimo ogromnej liczby lokalnych zakazów, przejawów tragikomicznej tyranii i stylu Castro – Aleksander Grigoriewicz jest niemal bastionem oporu wobec rosyjskiego świata. Nawet opozycyjni intelektualiści są gotowi skonsolidować się wokół niego – byleby tylko nie wpaść pod Rosję i nie być pod rządami Putina”, pisze Bykow.