Dla rządu PiS wszystkie kobiety to prostytutki. My uważamy po tym wpisie na FB Elizy Michalik, że tylko niektóre kobiety z lewa to kompletne idiotki

reklama

Fot. YouTube reklama

Eliza Michalik uparcie dąży do tego, by wszystkim pokazać, jak bardzo radykalnie sprzeciwia się rządom PiS. A jeśli ów rząd usiłuje komuś pomóc - tym gorzej dla rządu. Oto słyszeliśmy wielokroć, że rząd zamiast zakazywać aborcji powinien pomagać rodzinom, które borykają się z niepełnosprawnością swojego dziecka. Pomóc zwłaszcza finansowo. PiS chce taki program zacząć realizować, nazywa go „Za Życiem”. Co na to p. Michalik? Ano stwierdziła, że PiS uważa wobec tego wszystkie kobiety za prostytutki. Powiecie Państwo, że to żart? Zapraszamy zatem do lektury wpisu Michalik:

"4 tysiące złotych za urodzenie (choć tylko żywego) dziecka z nieuleczalną chorobą lub mocno upośledzonego. Plus propozycja 4 tysięcy złotych za urodzenie dziecka gwałcicielowi. A za gwałt zbiorowy będzie 4 tysiące razy liczba gwałcicieli? A za gwałt ze szczególnym okrucieństwem dorzuci się kobiecie jeszcze kilka tysięcy ekstra? Już widzę gwałcicieli którzy powiedzą sobie, że w sumie gwałcąc robią kobiecie przysługę - przecież ona na tym wszystkim może jeszcze zarobić.

Dla rządu PiS wszystkie kobiety to prostytutki, a mężczyźni bezsilni frajerzy.

Bo - już tak na marginesie pogardy PiS-u dla nas kobiet, zapytam Was Panowie, bo zdaje się, nikt Was dotąd o to nie pytał: chcielibyście żeby Wasza żona czy dziewczyna urodziła gwałcicielowi dziecko? Wychowacie takie dziecko bez problemu, będziecie je kochać i łożyć na jego utrzymanie? Dla Was - nie ma sprawy?

Bo jeśli nie, to może coś zrobicie? Zaprotestujecie?

Może czas na czarny marsz mężczyzn, partnerów kobiet?

Nigdy jaśniej nie można było zobaczyć, czym się kończy dopuszczanie do władzy ludzi bez moralności, empatii, charakteru i zasad, bez podstawowego choćby kręgosłupa i wartości, którzy innych traktują wyłącznie instrumentalnie, jak środek do osiągania własnych celów. Nigdy jeszcze od 89 roku nie było w Polsce rządu który by tak nienawidził własnych obywateli, tak ich nie rozumiał i tak nimi gardził."

NASZ KOMENTARZ: Idąc za logiką Pani Michalik należy dojść do wniosku, że emerytury są wyrazem nienawiści do emerytów. Renty natomiast to rażący przykład skrajnej nietolerancji np. osób niepełnosprawnych. Nauczmy się jednego. Cokolwiek zrobi rząd - osobom takim, jak Eliza Michalik zawsze wydawać się to będzie najgorszą z możliwych decyzji, motywowaną nienawiścią i pogardą dla obywateli. Pod warunkiem oczywiście, że ów rząd to PiS.

dam/Eliza Michalik @ Facebook, Fronda.pl

3.11.2016, 21:20