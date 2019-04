Dla rosyjskiej propagandy Jan Paweł II był 'bardziej śmieszny niż święty'

Przez wieki Rosja najpierw carska, a potem komunistyczna, niszczyła Kościół katolicki i prześladowała katolików. Tak też jest i dziś. W Rosji Putina legalnych jest tylko kilka religii, w tym prawosławie, judaizm i islam. Kościół katolicki nie ma statusu legalnej religii i jest dyskryminowany. Moskwa nie tylko dyskryminuje katolików u siebie, ale wykorzystuje też swój aparat propagandowy do wspierania antykatolickiej propagandy, co doskonale ukazuje synchronizacje między polskojęzycznymi antyklerykałami odwołującymi się do Unii Europejskiej a rosyjską propagandą dla Polaków. Związki Moskwy i lewicy europejskiej to nic nadzwyczajnego. Przykro tylko, że ludzie udający prawicowców wspierają swoją obecnością rosyjskie media dla Polaków kolportujące lewicową propagandę, czym te antypolskie media w ich atakach na katolicyzm i wartości konserwatywne wspierają.