Dla Rabieja Auschwitz założyli naziści, nie Niemcy

To nie Niemcy, a Naziści odpowiedzialni są za fabryki śmierci – napisał w ten sposób na twitterze Paweł Rabiej, rzecznik Nowoczesnej. Od słów Rabieja odcina się poseł Nowoczesnej – Piotr Misiło.

Rzecznik Nowoczesnej, Paweł Rabiej na jednym z portali społecznościowych, w nawiązaniu do pojawiających się w niemieckich mediach stwierdzenia o „polskich obozach koncentracyjnych” stwierdził, że obozy zagłady zakładali „Naziści, nie Niemcy”.

Napisał także, że na tej samej zasadzie Trybunał Konstytucyjny zniszczyli nie Polacy, a Prawo i Sprawiedliwość „i to on za to odpowie, a nie Polacy”.

"To jest niefortunna analogia, to muszę jasno powiedzieć. Zła, dlatego, że faktycznie Trybunał Konstytucyjny zniszczył PiS, co do tego nie mamy cienia wątpliwości natomiast to jest oczywiste, że machina zagłady została wymyślona przez Niemców, przez Niemców wprowadzona i trzeba tutaj postawić znak równości między nazistami a tamtymi Niemcami" – mówił w programie „Gość poranka”, Piotr Misiło z Nowoczesnej.

Zaznaczył, że dzisiejsze Niemcy to inny kraj, o czym należy pamiętać. „Ale historia jest historią i powinniśmy zawsze pamiętać kto rozpętał II Wojnę Światową”. Dodał także, że bez wątpliwości obozy koncentracyjne zakładali Niemcy.

"To jest absolutnie oczywiste" – podkreślił.

23.01.2017, 12:12