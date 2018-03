Dla posłanki Rosy obrona nienarodzonych to okrucieństwo

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała dziś projekt ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne w Polsce. To kolejny krok na drodze do zakazu zabijania nienarodzonych, których praw musimy bronić. Niestety, dla niektórych posłów inne „prawa” są ważniejsze.

Posłanka Nowoczesnej Monika Rosa w swoim wpisie na twitterze stwierdziła dziś:

„Okrutne prawo, okrutni ludzie. Projekt zaostrzający prawo aborcyjne z pozytywną opinią komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka”.

Uznała też:

„To wbrew podstawowym prawom kobiet do zdrowia, życia. Wbrew wolności ludzi do podejmowania decyzji”.

Niestety, dla niektórych posłów prawo do „decydowania o sobie” stoi wyżej od prawa innego człowieka do życia. Warto w tym miejscu przypomnieć choćby słowa Ronalda Reagana, który zauważył, że ci, którzy opowiadają się za aborcją, zdążyli się już narodzić. Miejmy nadzieję, że dzisiejsza decyzja doprowadzi ostatecznie do zwycięstwa nienarodzonych!