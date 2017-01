Dla Polski i Polaków 2016 to był dobry rok!

reklama

1. Mimo niepewności związanych z konfliktem zbrojnym, który toczy się na Ukrainie i został spowodowany agresywnymi działaniami Rosji, a także kryzysem, który ma miejsce w Unii Europejskiej w związku z falą imigrantów i Brexitem, można uznać rok 2016 za dobry dla Polski i Polaków.

Prezydent Andrzej Duda i rząd premier Beaty Szydło konsekwentnie realizują zobowiązania zawarte w programach wyborczych i mimo tego, że wymaga to znaczących dodatkowych środków budżetowych, to równowaga finansów publicznych zostaje zachowana.

Według ostatniego badania CBOS aż 63% badanych uważa, że rok 2016 był dobry dla nich osobiście, 62% dla ich rodziny, a 63% dla ich zakładu pracy i są to oceny znacznie lepsze niż za rok 2015, zresztą najwyższe od momentu rozpoczęcia pomiarów.

2. Rzeczywiście rząd już w grudniu 2015 dokonał takich zmian w budżecie państwa przygotowanym na rok 2016 przez rząd PO-PSL, aby znaleźć dodatkową kwotę 17 mld zł na sfinansowanie od 1 kwietnia programu Rodzina 500plus i jest on bezkolizyjnie realizowany.

Z programu korzysta ok. 3,8 mln dzieci i poprawia on sytuację materialną rodzin wychowujących dzieci, ponieważ zmniejsza się wyraźnie ilość takich rodzin obejmowanych pomocą społeczną.

Programem jest objętych średnio 52,2 % dzieci do 18 roku życia, przy czym w gminach wiejskich jest to aż 61% dzieci, w gminach miejsko-wiejskich 56% dzieci i w gminach miejskich 44% dzieci.

Program już spowodował, że bieda wśród dzieci praktycznie znika, w ubóstwie skrajnym na koniec tego roku, będzie mniej niż 1% dzieci, co jest dowodem na niezwykłą wręcz skuteczność tego programu Rodzina 500 plus w ograniczaniu biedy.

Rezultatem programu jest także aż o 14,5 tysiąca zarejestrowanych ciąż więcej do końca listopada tego roku niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

3. Kolejnym swoistym kamieniem milowym reform realizowanych przez prezydenta i rząd jest podwyżka płacy minimalnej aż o 150 zł do 2 tys. zł miesięcznie brutto i wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej (do tej pory w ogóle jej nie było), która od 1 stycznia 2017 roku będzie wynosiła 13 zł.

To pierwsze kroki wymuszania podwyżek płac w gospodarce, a jednocześnie wymuszania innowacyjności, co z kolei pozwoli na osiąganie przedsiębiorcom w przyszłości wyższej wartości dodanej, a tym samym zapewni możliwość, realizowania ambitniejszej polityki płacowej.

Zresztą najniższe od 25 lat bezrobocie (stopa bezrobocia zaledwie 8,2% na koniec listopada) i postępujący rynek pracownika, a nie jak do było do tej pory pracodawcy w oczywisty sposób będzie wymagał wyższego poziomu płac i tylko innowacyjna gospodarka wytwarzająca produkty i usługi pozwalające na osiąganie wyższej niż do tej pory wartości dodanej, może pozwolić na utrzymanie się na rynku.

4. Zwieńczeniem tego rodzaju decyzji była uchwalona pod koniec roku ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego kobiet do lat 60, a mężczyzn do roku 65, która jak to ujął przewodniczący Solidarności Piotr Duda, przywróciła godność pracownikom w Polsce.

W kampanii roku 2011 zarówno ówczesny prezydent Komorowski jak i premier Tusk wręcz zapewniali, że podwyższenia wieku emerytalnego nie będzie, a mimo tego już na wiosnę 2012 roku, takie rozwiązanie zostało przeforsowane.

Później koalicja PO-PSL zdecydowała się na „zmielenie” ok. 3 mln podpisów w sprawie referendum dotyczącego wieku emerytalnego, a przewodniczący Solidarności przedstawiający w Sejmie wniosek w tej sprawie, został przez premiera Tuska nazwany pętakiem.

Powrót do poprzedniego wieku był, więc przywróceniem godności polskim pracownikom i dlatego zarówno prezydent Andrzej Duda jak i rząd premier Szydło z taką determinacją dążyli do realizacji tego zobowiązania wyborczego.

5. Rząd premier Beaty Szydło wprowadził w roku 2016 jeszcze cały szereg decyzji służących ludziom i gospodarce, ale te trzy przedstawione wyżej, mają zasadnicze znaczenie z punktu widzenia oceny przez Polaków roku 2016.

Opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna ma oczywiście na ten temat zupełnie inne zdanie, ale cytowane wcześniej poziom zadowolenia Polaków, dobitnie pokazuje jak jest ona oderwana od zwykłych ludzi i ich problemów.

Zbigniew Kuźmiuk

2.01.2017, 13:59