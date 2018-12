Dla 'GW' nie ma świętości! Szokująca 'świąteczna' okładka

Na okładce "Magazynu Warszawa", dodatku do dzisiejszej "Gazety Wyborczej" możemy zobaczyć zdjęcie całującej się pod jemiołą pary gejów. To Dawid Mycak i Jakub Kwieciński, którzy w ubiegłym roku wzięli "ślub" w Portugalii.

Do swojej propagandy trzeba było oczywiście zamieszać nawet Kościół. Podczas eksperymentu do "narzeczonych" miała podejść siostra zakonna, która stwierdziła, że "ludzie najbardziej boją się tego, czego nie znają", ona np. na ulicy poznała bezdomnych. Mycak i Kwieciński ubolewają, że "Kościół katolicki nie przyzwyczaił nas w Polsce do takiej otwartości", jednak z radością przyznają, że "ludzie nie słuchają bezkrytycznie tego, co ksiądz mówi". Cóż, akurat podejście Kościoła do kwestii homoseksualizmu jest powszechnie znane i jakimś dziwnym trafem najbardziej ubolewają nad nim ci, którzy raczej słabo identyfikują się z tą wspólnotą. "Bohaterowie" sesji zdjęciowej żalą się również, że dopóki Polską rządzi PiS, ich marzenia są niemożliwe do spełnienia.