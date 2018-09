Dieta ryżowa- chudnij bez efektu jojo!!!

Niewielkie, bogate w potas ziarenka ryżu są jednym z najpopularniejszych produktów świata. Jedząc duże porcje nie musisz się martwić o kalorie. Ryż zapewnia organizmowi równowagę kwasowo – zasadową, usprawniając trawienie. Jest lekarstwem dla osób cierpiących na schorzenia układu pokarmowego i krążenia. Spożywając go zamiast ziemniaków, kaszy czy makaronu nie tylko schudniesz, ale oczyścisz swój organizm!

Pamiętaj tylko by wybierać ryż zdrowy - nie ten najtańszy, biały, pozbawiony wszelkich pozostałości łupiny, a przez to najważniejszych wartościowych składników. Wybieraj ryż parboiled, albo najlepiej ryż kolorowy - choćby brązowy.

Dieta ryżowa jest mało kaloryczna i monotonna. Należy ją stosować 2-3 tygodnie i powtarzać nie częściej niż co 3 miesiące. Poprawia stan zdrowia, oczyszcza organizm i pozwala schudnąć, jeżeli prawidłowo stosowana, do 10kg w ciągu miesiąca. Dostarcza dziennie 1000kcal, czyli około połowy przeciętnego zapotrzebowania. Oczywiście dieta nie nadaje się dla osób ciężko pracujących fizycznie, których zapotrzebowanie kaloryczne jest o wiele wyższe. Absolutnie nie mogą też korzystać z niej kobiety w ciąży ani dorastająca młodzież.

KONKRETY:

Śniadanie:

Ugotuj ryż, wsyp 1/3 zawartość torebki do miseczki i dodaj wybrany przez Ciebie składnik:

1/5 jogurtu wiśniowego,

250 ml mleka 2%,

1/5 jogurtu naturalny + pół banana pokrojonego w plasterki.

II Śniadanie:

2 wafle ryżowe z ananasem i pomarańczą,

2 kromki pieczywa ciemnego z plasterkiem chudej wędliny + jabłko,

kromka chleba pełnoziarnistego z żółtym serem + kiwi,

2 kromki pieczywa ciemnego z sałatą i pomidorem,

kromka ciemnego chleba z miodem,

2 wafle ryżowe z łyżeczką konfitur z żurawiny,

kromka ciemnego pieczywa z ogórkiem i serem,

2 wafle ryżowe z twarożkiem i rzodkiewką.

Obiad:

Zapiekany ryż z kawałkami kurczaka

Składniki:

3 torebki ryżu,

1 pierś z kurczaka,

przyprawa do kurczaka,

kostka rosołowa na 1,5 litra przegotowanej wody,

ogórek,

pomidor,

sałata

Wsyp na patelnię ryż z torebki, wlej 2 łyżki oleju, a następnie podsmaż do zarumienienia. Przełóż ryż z patelni do naczynia żaroodpornego i zalej rosołem. Włóż do piekarnika i piecz w temp.150 stopni, aż ryż zrobi się miękki. Od czasu do czasu wymieszaj. Pierś z kurczaka pokrój w małe kawałeczki, dopraw i wrzuć na rozgrzaną patelnię. Warzywa dokładnie umyj, obierz i pokrój w kawałki. Wsadź je do miski i delikatnie razem wymieszaj. Zapieczony ryż wyłóż na talerz, połóż obok mięso i warzywa.

Sałatka z ryżu i ogórka

Składniki:

1 torebka ryżu,

pół zielonego ogórka,

4 plasterki szynki,

4 plasterki żółtego sera,

puszka kukurydzy,

koper,

czosnek,

przyprawy.

Ugotuj 1 torebkę ryżu. Umyj i pokrój na kawałki zielona ogórka. Szynkę i ser skrój na kostkę. Do miski wrzuć ryż, kukurydzę, ogórka, ser, szynkę i wszystko delikatnie przemieszaj. Posiekaj koper i przeciśnij przez praskę czosnek.

Sos: Koperek i czosnek wrzuć do małego naczynia i dodaj łyżeczkę majonezu i przypraw według uznania, może to być Vegeta. Całość wymieszaj i polej sosem sałatkę z ryżem.

Kurczak w sosie z ryżem

Składniki:

1 ryż,

1 podwójna pierś z kurczaka,

sos miodowo-musztardowy,

przyprawy.

Pierś z kurczaka potnij na małe kawałki i przypraw. Wrzuć na patelnię i podsmaż. Zagotuj osoloną wodę i wrzuć jedną torebkę ryżu. Po zagotowaniu opłucz torebkę zimną wodą i wsyp ryż na talerz.

Sos: 2 łyżeczki miodu i majonezu wymieszać w małym naczyniu i dodać przypraw według uznania

Do kawałków kurczaka dolej sos i zamieszaj. Całość wylej na ryż.

Podwieczorek:

400 g świeżych malin,

2 ciasteczka ryżowe,

ryż z truskawkami (90 g ryżu, 100 g truskawek, 20 g cukru) ,

Ugotuj ryż, umyj i pokrój truskawki. Do miski wsyp ryż i truskawki. Całość wymieszaj i posłodź.

sałatka warzywna (groszek, fasola, kukurydza, odrobina jogurtu, zioła)

Do miski wsyp groszek, fasolkę i kukurydzę, całość zalej jogurtem i posyp świeżymi ziołami.

Kolacja:

Ryż z owocami

Składniki:

130g ryżu,

120 g twarożku,

50 g kiwi,

50 g ananasa.

Ugotuj ryż, pokrój kiwi i ananasa w kawałki. Do miseczki wsyp kiwi, ananasa i ryż. Dodaj twarożku i delikatnie wymieszaj.

Ryż z jajkiem i koperkiem

porcja ryżu, jajko sadzone (usmażone na odrobinie masła), koperek

Ugotuj 1/3 torebki ryżu i usmaż jajko. Ryż wsyp do miseczki i połóż na górę jajko. Całość posyp koperkiem.

Podczas trwania diety między posiłkami można jeść owoce w postaci: 1-ego jabłka lub pomarańczy, a także chrupkie pieczywo np. wafle ryżowe.