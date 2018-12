Dieta odtruwająca, czyli DETOKSYKACJA wątroby!!!

Dieta odtruwająca wątrobę to nie to samo, co dieta wątrobowa - stosuje się ją prewencyjnie, zanim wątroba zacznie szwankować. Wątroba pełni ponad 500 różnych funkcji. By wszystkie te procesy przebiegły bez zakłóceń, sama też potrzebuje oczyszczenia. Taka kuracja, przeprowadzona raz do roku pomoże zregenerować wątrobę, uwolnić ją od zanieczyszczeń, a także pozwoli ci utrzymać prawidłową wagę.

Kluczowe są dwie rzeczy. Po pierwsze DIETA, a po drugie... WSPOMAGANIE:

Zacznnijmy od drugiego. Przez cały czas kuracji pij oczyszczające soki. To na przykład dwa specyfiki:

SOK Z ŻURAWINY

Jeżeli zależy nam na najzdrowszej wersji wystarczy owoce żurawiny w pożądanej ilości zamrozić (aby pozbyć się cierpkości). Następnie wrzucić do garnka z wodą (tak aby woda zakrywała owoce) i gotować do spękania owoców. Następnie zblendować i przelać do słoiczków. Przechowywać w lodówce.

Żurawina to jeden z owoców o najwyższej zawartości polifenoli, w tym flawonoidów, takich jak np. kwercetyna. Związkom polifenolowym przypisuje się aktywność antyoksydacyjną, czyli redukującą liczbę i szkodliwość działania wolnych rodników. Wśród przebadanych osób spożywających określoną ilość owoców żurawiny (a także innych owoców jagodowych) zaobserwowano zmniejszenie nasilenia stresu oksydacyjnego, związanego np. ze zwiększeniem ryzyka chorób układu naczyniowego. Nie tylko wyniki tego badania prognozują korzystne oddziaływanie owoców żurawiny na układ krążenia. Odnotowano spadek wartości ciśnienia skurczowego wśród badanych osób spożywających w okresie 4 tygodni narastające dawki soku z żurawiny (125, 250, 500 ml/dzień). Mechanizm, poprzez który żurawina prowadzi do tego rodzaju efektów to zwiększenie wytwarzania tlenku azotu (związek o działaniu rozkurczowym na naczynia krwionośne), zmniejszenie ekspresji genów odpowiadających za wytworzenie czynników zapalnych i hamowanie powstawania komórek piankowatych (biorących udział w powstawaniu blaszki miażdżycowej).

SOK Z JABŁEK

O soku z jabłek nie trzeba wiele mówić... wydawałoby się. A jednak. Powszechnie pijemy tanie soki klarowane - tymczasem są one praktycznie bezwartościowe dla zdrowia. Sięgajmy tylko po soki mętne!!!

Wypicie 700 ml mętnego soku jabłkowego zwiększa o 52 proc. wzrasta potencjał przeciwutleniający organizmu. - Niestety, klarowne przetwory jabłek prawie całkowicie pozbawione są pektyn, witaminy C i ponad 90 proc. związków polifenolowych, a co za tym idzie wykazują niską aktywność przeciwutleniającą - wyjaśnia prof. Oszmiański. Alternatywą do soków klarowanych są soki mętne. Ich produkcja odbywa się bez obróbki enzymatycznej, klarowania i filtracji, dzięki czemu zawierają one znacznie więcej bioaktywnych polifenoli. W Europie Zachodniej i USA od kilku lat wzrasta zainteresowanie napojami mętnymi. W Niemczech 20-25 proc., a w Japonii nawet 80 proc. wszystkich przetworów jabłkowych spożywanych jest w postaci soków naturalnie mętnych. DIETA

W czasie 8 tygodni kuracji:

wyeliminuj:

nabiał: mleko, sery, śmietanę, jogurty, masło, margaryny, jajka

czerwone mięso

pieczywo pszenne

słodycze: cukier, dżemy, konfitury, czekoladę, ciastka, herbatniki, lody, słone paluszki, prażone orzeszki

grzyby, nawet pieczarki

alkohol, kawę, mocną herbatę