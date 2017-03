Die Welt: Wybor 'przeciętniaka' Tuska wbrew Polsce to błąd!

reklama

Fot. European Peoples Party cc20 reklama

Niemiecki dziennik "Die Welt" przyznaje: wybór Donalda Tuska na drugą kadencę jako szefa RE był błędem.

"Die Welt" opisuje wybór Tuska jako błąd, który nie będzie spajał, a raczej pogłębiał podziały, zarówno w samej Polsce jak i całej UE. Niemieccy dziennikarze piszą, że "Polska zemści się za porażkę".

Christoph Schlitz ocenia, że ostatni tydzie nie był dobry dla Europy i pokazuje głębokie podziały na Starym Kontynencie. Dziennikarz dodał, że wybór Donalda Tuska wbrew woli polskiego rządu jest przykładem na to, że w Europie brak jest jedności. Jak pisał: "Merkel and Co. doprowadzili do zwarcia szeregów i do izolacji polskiej premier Beaty Szydło, co sprawiło, że musiała wyjechać z Brukseli jako przegrana".

Schlitz dodaje również: "Ta sprawa będzie miała daleko idące konsekwencje, dla Polski i dla Unii Europejskiej. Doprowadzi ona do dalszego podziału w polskim społeczeństwie, stworzy przestrzeń dla antyeuropejskich uprzedzeń i pozwoli silnemu człowiekowi Jarosławowi Kaczyńskiemu na zintensyfikowanie kampanii przeciwko UE".

Publicysta "Die Welt" zadaje także kluczowe pytanie w kontekście swoich rozważań: "Czy warto było za taką cenę ponownie wybierać przeciętnego szefa Rady Europejskiej Tuska?"

krp/wpolityce.pl, Fronda.pl

11.03.2017, 10:41