Diduszko-Zyglewska znów walczy z religią w szkołach!!!

Cipak 13.2.19 20:37

Konstytucja dopuszcza możliwość prowadzenia katechezy w publicznych szkołach. Czyni to art. 53 pkt 4 wprowadzając jednak warunek, który przestrzegany nie jest - a to w odniesieniu do pkt 6 i 7. Pkt 7 stwierdza, że nikt nie może być obowiązany przez organ wladzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania - a odmowa uczestnictwa w katechezie jest zmuszeniem do ujawnienia. Ponadto wprowadzenie oceny z religii na państwowe świadectwo i skreślenie tej rubryki - zmusza na resztę życia. Mozna uniknąć ujawnienia i chodzić dla pozoru - ale wtedy naruszany jest pkt 6 - zmuszanie do uczestnictwa. Stronie piso-frondo-kościelnej takie łamanie konstytucji zwisa.