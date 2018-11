'Dialog bardziej pożyteczny niż dwa monologi'. Ważne orędzie premiera na Stulecie Niepodległości.

W piątkowy wieczór premier Mateusz Morawiecki wygłosił specjalne orędzie do Polaków na Stulecie Niepodległości naszego kraju.

"Sto lat temu nasi przodkowie - bohaterstwem, orężem oraz pracą dyplomatyczną - wywalczyli nam wolną Rzeczpospolitą"- podkreślił szef polskiego rządu, który zwracał się zarówno do Polaków mieszkających w kraju, jak i rodaków poza granicami Ojczyzny.

"Ale w tych kluczowych dla Polski dniach, miesiącach i latach, mieli jeden wspólny cel: wolną, niepodległą, suwerenną ojczyznę. To dzięki staraniom tych wybitnych mężów stanu i wysiłkom całego społeczeństwa - kraj bez własnych instytucji, bez własnej gospodarki, bez waluty i prawa, stał się ważnym państwem na mapie Europy. Stał się biało-czerwoną wspólnotą narodu polskiego. Umiłowaną II Rzeczpospolitą"- mówił polityk. Szef polskiego rządu przypomniał, że na świecie jest niewiele krajów z podobnymi doświadczeniami historycznymi. Jak zaznaczył Mateusz Morawiecki, na przestrzeni 200 ostatnich lat Polska była krajem niepodległym i suwerennym przez krótkie okresy. W ocenie premiera, zdaliśmy "egzamin z człowieczeństwa, poświęcenia i solidarności", mimo tak trudnej historii. Historia jednak- wskazał polityk- nie kończy się, a Wolna Polska nakłada na nas pewne zobowiązania. Jak mówił szef rządu, powinniśmy wyznaczyć sobie ambitne cele, dzięki którym uczynimy nasz kraj silniejszym, a życie w nim- szczęśliwszym.

"Możemy w perspektywie kilkunastu lat osiągnąć to, co w dotychczasowej historii Polski właściwie nigdy się nie zdarzyło: dogonić rozwinięte kraje Zachodu"-przekonywał Morawiecki. Dla wszystkich Polaków natomiast priorytetem jest uczynienie wszystkiego,"aby nasz wspólny dom uczynić bezpiecznym i zasobnym na długie, długie lata". -

"To zadanie dla dzisiejszych patriotów, rządu, obywateli, a także opozycji. Nasze wspólne zadanie"- podkreślił premier. W orędziu pojawił się również wątek przynależności Polski do UE. Szef rządu przypomniał, jak w 1920 r. nasz kraj- w obronie europejskich wartości- odparł sowiecką nawałę, kilkanaście lat później stanął natomiast do walki z drugim totalitaryzmem- hitlerowskimi Niemcami.