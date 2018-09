Deszczowy i zimny weekend. Poprawa dopiero w tygodniu

Zimno, zachmurzenie i opady deszczu - to niestety zapowiedź pogody na dwa najbliższe dni. Weekend zapowiada się bardzo "jesiennie".

W sobotę w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu, Śląsku i we wschodniej połowie kraju okresowe opady deszczu, na krańcach wschodnich możliwe burze.

Temperatura maksymalna od 17 st. C na wybrzeżu do 22 st. C w Wielkopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, zachodni i północno-zachodni. Na wybrzeżu porywy wiatru do 60 km/h.

Nie lepiej będzie w niedzielę, zachmurzenie małe i umiarkowane, na Pomorzu okresami duże i tam możliwe opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 17 st. C na Wybrzeżu i Podhalu do 22 st. C w Wielkopolsce.

Zdecydowana poprawa przyjdzie do Polski od wtorku. Meteorolodzy zapewniają, że temperatura drastycznie wzrośnia, a termometry w niektórych miejscach mogą pokazać powyżej 30 stopni C.

Wysoka temperatura utrzyma się aż do 23 września.

