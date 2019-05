Deprawacja LGBT w podstawówce dzięki Trzaskowskiemu. ,,Promowano gadżety erotyczne''

Tylko prawda sie liczy. 28.5.19 9:59

Stalo sie, co bylo nie zrozumiale dla warszawiakow. Wybrali trzaskowskiego , zeby ich reprezentowal, to on im wiele niespodzianek przygotowal.

Warszawskie dzieci beda ciagle przez LGBT podstepnie demoralizowane aby w koncu, zmienic ich zycie i powiekszyc liczbe homoseksualistow i przeroznych zboczencow.Znam przypadki co w innych lewackich krajach LGBT-propagowalo.Wprowadzano lekcje seksualnego uswiadomiania w szkolach podstawowych, Rezultat byl szybki . Chlopcy 12 letni zaczeli gwalcic 9 i 10 letnie dziewczynki w szkolnych ubikacjach.Nauczanie przerwano ale napewno ci zboczency wroca z innym pomyslami. Warszawiacy to wlasnie was oczekuje, nich opatrznosc sie nad wami zlituje.