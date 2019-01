Demokracja, demokracja, ale muszą wygrać nasi!!!

Establishment w III RP, a szczególnie przedstawiciele groteskowej opozycji, wyjątkowo nie lubi demokracji, choć demokracje ma na sztandarach. Dla groteskowej opozycji demokracja jest dobra tylko wtedy gdy ludzie głosują zgodnie z wytycznymi establishmentu. Kiedy ludzie jako nie poczuwają się, by tańczyć tak jak im gra establishmentowa kapela to ''elity'' wpadają we wściekłość, bo kasta niższa nie słucha braminów.

Moim zdaniem mieszkańcy Gdańska powinni poprzeć rejestracje kandydatury Andrzeja Kani, by nie znaleźć się w sytuacji, w jakiej byli Polacy przez 40 lat okupacji komunistycznej, kiedy to komunistyczny okupant wyznaczał jednego kandydata którego „wybór pro forma” był wyrazem „porozumienie ponad podziałami”. Zawsze lepiej mieć demokratyczny wybór, nawet jeżeli ''elity'' gardzą demokracją.

Warto też zwrócić uwagę na komentarze czytelników portalu „Na temat” pod artykułem, pokazujące tożsamość czytelników portali kierowanych do groteskowej opozycji. Komentując artykuł Marta Królak, kierując swoje słowa do Andrzeja Kani „Powinnam napisać otwarcie, bo widzę, że nie zrozumiałeś. Teraz się poprawiam: I takim pozostań, zwykłym mieszkańcem Gdańska i nie pchaj się na prezydenta”. Dariusz Wanat nazwał Andrzeja Kanie „drugim Kononowiczem” i stwierdził „Nie wiem, po co tacy ludzie robią z siebie publicznie durniów, bo tylko ktoś niespełna rozumu mógłby na poważnie sądzić, że z tak niskim poziomem ma jakiekolwiek szanse na wybór”. Ryszard Kaminski zdaje się, zaproponował agresje wobec osób, zbierających podpisy na kandydaturę Andrzeja Kani pisząc, że „Gdańszczanie powinni zareagować przy zbieraniu podpisów przez komitety tych "pożalsię...." kandydatów”. Yvonne Blanc niezwykle merytorycznie stwierdziła, że „Aparycja i twarz tego człowieka beznadziejne i przepraszam, ale oby nie zwyciężył, ponieważ oprócz talentu – w tym przypadku do bycia samorządowcem – liczy się jednak także wygląd i twarz”. Zdaniem Barbary Kasarab Andrzej Kania „to margines polityczny i raczej nie ma nic do zaoferowania mieszkańcom”. W ramach dehumanizacji przeciwnika Krzysztof Bieganik stwierdził, że Andrzej Kania „wypełza”, ujawni się jako „demon, który się ukrywa”. Zdaniem Marka Mirocha „GDAŃSK WIE KOGO WYBRAĆ, a te śmiecie poznają swoje miejsce (w śmietnikach jako penery).