Degradacja Jaruzelskiego i Kiszczaka coraz bliżej. To kwestia tygodni?

Rada Ministrów zajmie się w najbliższych tygodniach projektemu ustawy dającej podstawę pod odebranie Wojciechowi Jaruzelskiemu oraz Czesławowi Kiszczakowi stopnia generalskiego - powiedział dziś Michał Dworczyk, były wiceminister w MON, obecnie szef Kancelarii Premiera.



,,Jaruzelski przysłużył się jak najgorzej nie tylko Wojsku Polskiemu, ale i Polsce, więc pewną koniecznością historyczną jest zamknięcie tego tematu, jakim jest odebranie stopnia generalskiego'' - powiedział dosłownie Dworczyk na antenie TVN24. W programie ,,Jeden na jeden'' Bogdana Rymanowskiego zapowiedział, że rzecz może rozstrzygnąć się wperspektywie kilku najbliższych tygodni - trzech, czterech. ,,Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych tygodni, myślę tu o trzech, czterech tygodniach, na Radzie Ministrów stanie projekt ustawy, która pozwoli na odebranie stopnia generalskiego takim osobom jak pan Jaruzelski czy pan Kiszczak'' - stwierdził Dworczyk.

O odebranie stopni generalskich Jaruzelskiemu i Kiszczakowi od lat zabiegają rozmaite środowiska patriotyczne. Rząd PiS zmianę w tym zakresie zapowiada od dawna. Jeszcze we wrześniu 2016 roku ówczesny szef MON Antoni Macierewicz przekonywał, że zbrodniarze nie zasłużyli na to, by nosić stopnie generalskie. I rzeczywiście czas najwyższy, by te stopnie stracili. Z drugiej strony są też głosy sceptyczne, na przykład prof. Sławomira Cenckiewicza. Jego zdaniem nie należy wchodzić w spory dotyczące stopni generalskich nadawanych nie przez państwo legalne i w armii, która polską nie była.

mod