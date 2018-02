Decyzja Dudy. Twitter komentuje

Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie nowelizacji ustawy o IPN wywołuje ogromne emocje i jest szeroko komentowana na Twitterze. Samo Prawo i Sprawiedliwość wydaje się być zadowolone. Wdzięczność Prezydentowi wyraził między innymi wiceszef resortu sprawiedliwości, Patryk Jaki.

Wicemarszałek @beatamk w #Sejm: Prezydent nie miał zastrzeżeń co do brzemienia ustawy, natomiast wsłuchując się w głosy strony izraelskiej skierował ją do Trybunału, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) 6 lutego 2018

Wicemarszałek @beatamk w #Sejm: W naszej ocenie, Prezydent podjął słuszną decyzję ws. noweli ustawy o #IPN. — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) 6 lutego 2018

Dziękuję PAD za akceptację ustawy i słowa, że przepisy są dobre. Skierowanie do TK dam nam czas na dialog z partnerami. https://t.co/3dZw7Hjwls — Patryk Jaki (@PatrykJaki) 6 lutego 2018

Prezydent Duda nie zawetował? Tego się nie robi Lisowi. No to teraz Newsweek znów zacznie lustrować pod kątem żydowskim rodzinę prezydenta u puszczać oczko do antysemitów. — Dawid Wildstein (@DawidWildstein) 6 lutego 2018

Dobra decyzja idzie z narodem ale pomaga gasić wątpliwości — Tomasz Sakiewicz (@TomaszSakiewicz) 6 lutego 2018

Widzę, że w teraz w Lemingradzie jedna tubka maści na ból sami wiecie czego nie wystarczy — Cezary „Trotyl” Gmyz (@cezarygmyz) 6 lutego 2018

PAD podpisał ustawę o IPN i wysłał w trybie następczym do TK. To może ułatwić dyplomatyczne wyjście z sytuacji. — Michał Kolanko (@michal_kolanko) 6 lutego 2018

Bardzo dobra decyzja prezydenta! — Jacek Karnowski (@JacekKarnowski) 6 lutego 2018

Dobra decyzja Prezydenta. Broniąca polskich racji, a jednocześnie dająca pole manewru dla ewentualnego bardziej precyzyjnego sformułowania przepisów. Mam nadzieję, że efektem awantury nie będzie brak uregulowania reprywatyzacji. Projekt MS trzeba jednak mocno poprawić. — Stanisław Tyszka (@styszka) 6 lutego 2018

Decyzja prezydenta jest zła dla Polski bo pozostawia pole do dalszych nacisków na nasz kraj, nie zamyka kryzysu dyplomatycznego, ale daje naszym przeciwnikom czas i nowe paliwo. To mrugnięcie okiem do nich: „Jestem z Wami, ale nic więcej nie mogę zrobić. Naciskajcie na Prezesa!” — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) 6 lutego 2018