Dębski, czyli Archidiecezja Warszawska poważnie błądzi

Dębski określał się jako przeciwnik aborcji. Podobno wiele matek od aborcji odwiódł, na pewno uratował życie wielu dzieci. Jednocześnie kobietom, które chciały w jego szpitalu zgodnie z prawem pozbawić życia swoje chore dziecko, nie odmawiał. Skoro zabijać dozwala polskie prawo, to – argumentował Dębski – on tego prawa nie będzie odbierał. Bo rozumie, że ludzie chcą oszczędzić sobie cierpienia.

Dyskusja wokół Dębskiego przypomina tę, która przetoczyła się przez Kościół w latach 90. w związku z niemieckim prawem aborcyjnym. Kościół w RFN prowadził wówczas liczne poradnie rodzinne, na które państwo nałożyło obowiązek wystawiania tak zwanych biletów śmierci, to znaczy zaświadczenia o zasięgnięciu fachowej rady, które uprawniało do dokonania aborcji. Większość przedstawicieli niemieckiego Kościoła uważała, że takie poradnie powinny dalej funkcjonować, bo nawet jeżeli ich pracownicy będą wystawiać kobietom bilety śmierci, to, po pierwsze, ostatecznie jedynie matka podejmuje decyzję o zabiciu dziecka, a po drugie, może uda się wiele dzieci uratować. Kościół katolicki rozpoznał to myślenie jako grzeszne. Św. Jan Paweł II nakazał Niemcom wycofać się z tego rodzaju poradnictwa. To oczywiste. Są czyny złe same w sobie, a zło nigdy nie może być uzasadniane pragnieniem dobra.