Dbaj o jelita- to Twój drugi mózg!

Czy jelita to nasz "drugi mózg"? Wiele wskazuje, że tak. Oprócz mózgu wchodzącego w skład centralnego układu nerwowego, posiadamy również ten drugi, jelitowy układ nerwowy, który- choć działa samodzielnie, to jednak współpracuje z mózgiem.

Układ nerwowy znajdujący się w jelitach zawiera 500 milionów neuronów i jest odpowiedzialny za reagowanie na zagrożenia oraz wysyłanie do mózgu informacji mających wpływ na nasze samopoczucie. Dlatego też to, co jemy, może wpływać na nasz nastrój. Jednak, absolutnie, nie możemy łączyć tego z mitem o czekoladzie "leczącej" depresję. Mózg wpływa na pracę układu pokarmowego, ale również na działanie układu odpornościowego znajdującego się w jelitach. Podobnie jak bakterie i mikroorganizmy znajdujące się w jelitach produkują związki neuroaktywne oddziałujące na mózg. Komunikacja między tymi 'naczyniami połączonymi" działa przez nerw błędny, jak również: przez oddziaływanie mikrobiologicznych metabolitów na układ immunologiczny, który komunikuje się z mózgiem.