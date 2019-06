Dawid Wildstein: Parada równości? Raczej hejtu i hipokryzji!

mordechaj 8.6.19 19:32

Z tego co wiem, to msza była w jednym z obrządków chrześcijańskich. Dlaczego msza, która nie jest w obrządku rzymskokatolickim jest parodią mszy ? Czy msze prawosławne cz protestanckie są według redaktora parodiami mszy ? Z czego to wynika ? Z ciasnoty poglądów redaktora Wildsteina ? W niektórych kościołach protestanckich msze odprawiają nawet kobiety, pewnie zdaniem redaktora hejtują w ten sposób wiejskiego proboszcza katolickiego z Podkarpacia :)