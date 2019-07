Dawid Wildstein: Opozycja szykuje się do przegrania wyborów

„Jedyne co się udało, to przerzucenie odpowiedzialności za przegraną w wyborach europejskich na Donalda Tuska”.

„Ewidentny jest kompletny brak wspólnoty ideologicznej. Nie przeszkadzało to tym partiom wystąpić w jednym bloku podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Tutaj narracja anty-PiS pozwoliła na wszystko, także na to, by teoretycznie konserwatywne partie szły ramię w ramię z ugrupowaniami lewicowymi, co tylko pokazywało stopień cynizmu politycznego. Jednak w momencie fiaska takiej koncepcji, różnice w tym pochodzie wybiły się na pierwszy plan”.