Dawid Wildstein: Idol GW lubił głaskanie małych dziewczynek po...

„Idol GW Cohn Bendit lubił jak małe dziewczynki głaszczą go po genitaliach. Czy to problem dla jego wyznawców z Czerskiej? Nie” - napisał na swoim twitterze Dawid Wildstein.

Dziennikarz odnosił się tym samym do skandalicznego artykułu, który ukazał się dziś w „Gazecie Wyborczej”, wedle którego rejestr pedofilów nie zawierał osób duchownych. Jak podkreślił dziś na konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro:

„Artykuł „Gazety Wyborczej” opiera się na kłamstwie. Dzielenie osób na lepszych i gorszych pedofilów byłoby nikczemne i nie do przyjęcia”.

Wildstein w swoim wpisie stwierdził mocno:

„Szanuję każdego kto walczy z pedofilią. Czy wśród księży czy lewaków czy prawaków itd. Ale GW nie o to chodzi. Jak pedofil jest "swój" to będą go bronić”.