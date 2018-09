Dawid Wildstein: Berlin lubi zapraszać bandytów

Dziś w Bundestagu miało miejsce wysłuchanie Ludmiły Kozłowskiej, szefowej Fundacji Otwarty Dialog, która została przez Polskę wpisana do systemu SIS i tym samym wydalona z UE na Ukrainę. Mimo to Niemcy wydali jej wizę i już od 11 września Kozłowska przebywa w Berlinie. Do tej skandalicznej sytuacji odniósł się dziś Dawid Wildstein.