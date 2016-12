Dawid Olejniczak (PiS) dla Frondy: Dla nas liczy się sukces Polski

reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Jaki jest/był program wyborczy PiSu? Gdzie można dziś sprawdzić, czy PiS spełnia swoje obietnice?

Dawid Olejniczak, PiS: Program wyborczy można zobaczyć na stronach internetowych Prawa i Sprawiedliwości przez 24 godziny na dobę pod adresem pis.org.pl, otwierając zakładkę dokumenty. W tym miejscu znajdą państwo zarówno program partii stworzony w 2014 roku, jak również program „Myśląc Polska” przedstawiony na wielkiej konwencji wyborczej PiS w Katowicach w lipcu 2015 roku. Natomiast jeśli ktokolwiek zechciałby poszerzyć swoją wiedzę o szczegóły, przypomnieć sobie co mówiliśmy na spotkaniach z wyborcami, podczas kampanii wyborczej zachęcam by odwiedził stronę wybierzpis.org.pl. Tam znajdziemy wszystkie potrzebne w tym zakresie informację, w tym co ciekawe także np. projekty ustaw. Poza tym wystarczy posłuchać na co dzień polityków opozycji, którzy jedyne o czym mówią to właśnie o Naszym programie.

Czy Pana zdaniem PiS, w roku 2016 dbał o to, aby realizować program wyborczy?

Oczywiście. Oceniając dokonania mojej partii nie mam najmniejszych wątpliwości, ze rok 2016 był rokiem „Dobrej Zmiany”. Dla mnie osobiście największym sukcesem jest należyta dbałość o patriotyzm, tożsamość narodową i edukację w tym zakresie, a jednocześnie przywracanie godności prawdziwym bohaterom, jak chociażby Witold Pilecki, Danuta „Inka” Siedzikówna, Zygmunt Szendzielarz, czy nie tak dawno Ignacy Matuszewski i Henryk Floyar-Rajchman. Również informacja publiczna zmierza w bardzo dobrym kierunku. Powstanie telewizji narodowej, a w przyszłości zapowiedź powstania telewizji międzynarodowej to niezwykle wartościowe twory w kontekście należytej, rzetelnej informacji, zarówno w kraju jak i za granicą. Przede wszystkim jednak Prawo i Sprawiedliwość zrealizowała swoje najważniejsze obietnice. „500+” które jest wyraźnym sygnałem, że PiS zamierza inwestować w Polaków. Sam program to pomoc, która jest ogromnym wsparciem dla rodziców, ponieważ przede wszystkim jest to pomoc stała i długotrwała, z czym do tej pory nie mieliśmy w naszym kraju do czynienia, a co jest milowym krokiem w przybliżeniu Nas do standardów obowiązujących w krajach zachodniej Europy. Obniżyliśmy wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a ludziom starszym powyżej 75 roku życia zaoferowaliśmy darmowe leki. To wszystko jest ważnym elementem przywracaniem godności Polakom. Ponadto stworzyliśmy program mieszkaniowy „Mieszkanie+”, który dla młodych Polaków, jest ogromną i realną szansą na start w dorosłość. Podniesiona została również najniższa stawka godzinowa do 12 zł brutto. Wprowadzano pierwszy etap zwiększania kwoty wolnej od podatku. Na początek jest to 6600 zł dla najmniej zarabiających. To jednak wstęp, bowiem finalnie ta kwota ma przybrać obiecaną wartość 8000 zł dla wszystkich. To jednak w mojej ocenie nie koniec. Naszym celem na przyszłość jest dorównywanie krajom zachodniej Europy i moim zdaniem nie ma żadnych przeciwskazań, przez które mielibyśmy być gorsi i biedniejsi od naszych europejskich braci z UE. W pierwszym roku sprawowania władzy uniemożliwiliśmy odbierani dzieci rodzicom z powodu biedy, a także uchwaliliśmy ustawę „Za życiem”. Ponadto wprowadziliśmy ustawę dezubekizacyjną, dzięki czemu w końcu dosięgnie sprawiedliwość tych, którzy byli katami Polaków w okresie PRL. Ponadto powstała nowa ustawa antyterrorystyczna, co miało ogromny wpływ na sprawne realizowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa. Udane Światowe Dni Młodzieży czy chociażby NATO Summit to przykłady, które potwierdzają słuszność i ważność jej wprowadzenia, szczególnie w czasach fali zamachów terrorystycznych w zachodnie Europie.

Czy czegoś nie zrealizowano?

Trudno jest po roku rządów Prawa i Sprawiedliwości stwierdzić czy czegoś nie zrealizowano. Przypominam wszystkim, że PiS ma jeszcze 3 lata, a przez rok dokonał więcej niż koalicja PO-PSL podczas swoich 8 lat. Oczywiście zdarzały się wpadki, jednak nie mam najmniejszych wątpliwości, że każdy taki błąd jest natychmiast korygowany i wprowadzany w życie najszybszym możliwym momencie. Nie zawiedziemy Polaków. Tak jak mówiliśmy w kampanii wyborczej. Dla Nas liczy się praca i sukces Polski, a ten jest możliwy tylko wtedy kiedy Polacy będą traktowani z należytym szacunkiem i godnością, a przede wszystkim będą wysłuchiwani. Każdy popełnia błędy, nie popełnia ich jedynie ten kto nic nie robi.

Co zdecydowanie może być dumą PiSu a jest widziane inaczej przez społeczeństwo, z powodu manipulacji niektórych mediów?

Moim zdaniem najbardziej niezasadna jest ocena programu 500+, która przez pewne media traktowana jest jako cios w gospodarkę, na szczęście jednak miliony Polaków dostrzegają niezwykłą pomoc jaką rząd Pani premier Beaty Szydło zdecydował się natychmiast wprowadzić. Dla opozycji to ogromny cios, a im lepszy pomysł tym większy krzyk i zakłamanie w mediach zaprzyjaźnionych z poprzednim układem. Jest na to jednak świetny sposób. Zacisnąć zęby i iść do przodu i nie cofać się ani o krok. Polacy to mądry naród, jeśli nie zawiedziemy, żadne kłamstwa opozycji nie przyniosą skutku.

Jaki będzie Rok 2017? Czego możemy się spodziewać po rządzie Premier Beaty Szydło?

Mam wielką nadzieję, że będzie to rok jeszcze mocniejszego przyśpieszenia. Dobra Zmiana musi trwać, bo daje Polakom nadzieję, poprzez konkretne decyzje. Jestem przekonany, że rok 2017 będzie rokiem premiera Mateusza Morawieckiego, i jego doskonałych pomysłów gospodarczych.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

31.12.2016, 10:45