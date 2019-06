Dariusz Loranty: Oświadczenie Bodnara to czysty PR!

"Kajdanki zespolone, czyli pięciopunktowe można przypiąć nie tylko na nogi i na ręce, ale jeszcze do innego miejsca. A co będzie jeżeli sprawca uświadamiając sobie czego dokonał, samo sobie zrobi krzywdę? Wtedy Rzecznik Praw Obywatelskich będzie się domagał w liście wyjaśnień od policji i pytał dlaczego go nie zabezpieczyła. To, że Jakub A. nie stawiał się policjantom jest efektem zaskoczenia i działania policjantów"-mówi ekspert.