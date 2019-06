Daniel Boćkowski: Rosja chce działać wyprzedzająco przed USA i NATO

W środę oficjalnie poinformowano, że Stany Zjednoczone planują zwiększyć swoją obecność wojskową w Polsce. W czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że rosyjscy wojskowi uważnie obserwują plany zwiększenia obecności militarnej USA w Polsce i "robią tak", by te działania w żaden sposób nie zagrażały bezpieczeństwu Federacji Rosyjskiej. Wcześniej w czwartek wiceszef MSZ Rosji Siergiej Riabkow powiedział, że Moskwa jest zaniepokojona decyzją Warszawy i Waszyngtonu o rozmieszczeniu w Polsce eskadry amerykańskich bezzałogowych statków powietrznych. Pojawia się pytanie, jak to się odnosi do ustaleń między Rosją a NATO - dodał Riabkow. Kilku rosyjskich parlamentarzystów oświadczyło, że Moskwa odpowie na plany rozmieszczenia eskadry w Polsce i zapewniło, że Rosja dysponuje niezbędnymi do tego środkami.