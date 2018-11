Danie na odchudzanie: Pieczone buraki z fetą

Lekkie, proste, zdrowe, pyszne - czego chcieć więcej? To danie zaspokoi nasze podniebienie i głód, a przy tym jest bardzo zdrowe!

Pieczone buraki z serem feta i pietruszką pozornie mogą jawić się jako dziwny zestaw. Nic bardziej mylnego! To naprawdę przepyszne połączenie, które może stanowić wartościową przekąskę, albo wspaniały dodatek do obiadu.

Buraki upieczone objawiają naprawdę doskonały smak. Z pewnością warto na niego poczekać, choć chwilę może to potrwać. Te warzywa zależnie od rozmiaru buraka mogą piec się nawet do 2 godzin.

piec w 190°C przez ok. 1 i 1/2 godziny, a nawet do 2 godzin – aż będą miękkie ale jędrne (można to łatwo sprawdzić wbijając widelec), a skórka się pomarszczy i wybrzuszy. Czas pieczenia zależy od wielkości buraków. Małe sztuki upieką się o wiele szybciej niż duże