'Dajcie spokój!'-Prezydent broni Dulkiewicz

Aleksandra Dulkiewicz została już oficjalnie prezydentem Gdańska. Dziś złożyła ślubowanie. W zeszłym tygodniu weekend obiegło dość ciekawe nagranie z nową prezydent Gdańska. Dulkiewicz, w towarzystwie trzech ochroniarzy, udała się do popularnego w Polsce dyskontu. Kupiła tam butelkę wódki oraz dwie małe butelki Coca Coli.

Internauci byli w tej kwestii podzieleni. Część przekonywała, że nie ma w tym nic złego, inni zwracali uwagę może nie tyle na fakt kupowania przez Aleksandrę Dulkiewicz alkoholu, co na obecność trzech ochroniarzy. Głos w całej sprawie nieoczekiwanie zabrał prezydent RP, Andrzej Duda.

"A co, jest zakaz robienia takich zakupów? Nie wolno dorosłej osobie kupować alkoholu? Nie wolno Prezydentowi Miasta robić takich zakupów?"- napisał na Twitterze.

"Takie video z #asikorka do mnie dotarło - konwój zachwycony, było bezpiecznie - a to wszystko z kasy miejskiej. Czy to jest w porządku?"-pytal na Twitterze. Choć zdążył już usunąć nagranie, zdążyły je podchwycić inne media. Dziennikarz przeprosił Dulkiewicz i przyznał, że opublikował tłit zbyt pochopnie.