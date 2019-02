Czystka wśród siłowików. Putin dymisjonuje 9 generałów

Na mocy dekretu nr 44 z dnia 8 lutego 2019 roku Władimir Putin dokonał zmian personalnych na jedenastu ważnych stanowiskach, przede wszystkim w Komitecie Śledczym, MSW oraz Ministerstwie ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Zdymisjonowanych zostało dziewięcioro generałów i dwóch pułkowników. Chyba największe znaczenie ma zmiana na stanowisku naczelnika zarządu bezpieczeństwa ekonomicznego i walki z korupcją w Głównym Zarządzie MSW miasta Moskwa. Stanowisko stracił, po trzech latach, generał Siergiej Sołopow – zmuszono go do przejścia na emeryturę, bo nie chciał objąć innego stanowiska. Zdymisjonowana została też generał Irina Zeibert, starszy doradca szefa Komitetu Śledczego FR, Aleksandra Bastrykina. Generał Siergiej Umnow, od marca 2012 roku kierujący Głównym Zarządem MSW miasta St. Petersburg i obwodu leningradzkiego, został mianowany doradcą ministra spraw wewnętrznych Władimira Kołokolcewa. Putin zmienił szefa Głównego Zarządu MSW ds. przeciwdziałania ekstremizmowi (Centrum „E”). Generała Timura Waliullina, zamieszanego w skandal z niezadeklarowaną nieruchomością w Bułgarii, zastąpił generał Oleg Ilinych. Z kolei p.o. szefa Głównego Zarządu MSW ds. migracji generał Walentyna Kazakowa już oficjalnie uzyskała to stanowisko (miesiąc wcześniej zastąpiła Olgę Kiryłłową). Uwagę zwraca awans na stanowisko pierwszego zastępcy naczelnika Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Przeciwdziałania Korupcji MSW pułkownika Eduarda Filippowa, wielokrotnie odznaczanego za operacje specjalne na Kaukazie Północnym w charakterze dowódcy podmoskiewskiego specnazu MSW.