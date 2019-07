Czym zaskoczy nas PiS? Kulisy trzydniowej konwencji

Patriota 5.7.19 15:41

Ależ mamy wysyp oszołomów, co na karkach zamiast łbów noszą telewizory z włączonym twn 24. Najlepiej jest nawrzucać księdzu, Kościołowi POnieważ ten zamiast się odwrócić i strzelić w pysk oszalałego lewackiego nieudacznika nastawi mu drugi policzek. A Kościół Pana trwał, trwa, i trwał będzie po wszystkie czasy. I nie zmienią tego majstreamowe media, które wystawiają, jak ongiś faryzeusze Chrystusa, Kościół na próbę, forsując urojone tzw. prawa pederastów, jak również innych dewiantów. Każdy ma wolną wolę i może zrobić co chce ze swoim życiem. Nie każdy musi poddać się prawom Rzymskiego kościoła. Dla mnie jest to np. zaszczyt. Jeżeli dla mnie nie podoba się islam, to ja po prostu do niego nie należę, nie mam z nim nic wspólnego. Ale też go nie obrzucam fekaliami, które ulewają się z mojej buzi i mojego serca! A jak już taki gigant pożegna się ze światem dopiero zaczyna się barani pęd rodzinki z bekiem po parafiach i korumpowanie księży : A my damy i trzy tysiące, i pięć, niech tylko ksiądz pochowa. On do Kościoła może i nie chodził, ale wierzący to był może i bardziej od księdza, od Papieża. A dobry to PO prostu jak anioł...