Czym tak naprawdę jest ,,niemoralność seksualna''?

Wyrażenie “niemoralność seksualna” wydaje się dziś nader kontrowersyjne. Powiedzieć, że ktoś postępuje niemoralnie znaczy zazwyczaj to samo, co powiedzieć, że postępuje w sposób moralnie odrażający. Większość ludzi jednak nie myśli w ten sposób o niestandardowych zachowaniach seksualnych. To nie cudzołóstwo, konkubinat, nierząd czy homoseksualizm postrzegane są przez wiodących myślicieli jako odrażające, ale faryzejskie sądy (jak twierdzą) tych, którzy postrzegają cudzołóstwo, konkubinat, nierząd czy homoseksualizm jako kategorycznie złe.