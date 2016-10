Czym się jeszcze różnią Włosi od barbarzyńców?

reklama

W jednej z włoskich świątyń dojdzie do okropnej profanacji miejsca kultu.

W jednym z włoskich miast zostanie zorganizowany turniej w tzw. e-sporcie, czyli w grach komputerowych. W tym oczywiście nie ma nic złego, ale fakt, w jakim miejscu ów turniej się odbędzie, stanowi smutne i gorzkie świadectwo podkopywania fundamentów cywilizacji chrześcijańskiej, które dokonuje się nawet w takim kraju jak Włochy.

W miejscowości Lukka odbędzie się festiwal gier Lucca Comics Games 2016. W imprezie gracze będą rywalizować ze sobą w rozgrywkach w różnych grach wideo, tocząc ze sobą boje na wirtualnych arenach. Co smutne, realną areną, gdzie będzie się odbywać festiwal gier będzie średniowieczny kościół.

Świątynia, w której odbędzie się festiwal to kościół pod wezwaniem Świętego Romana zbudowany jeszcze w VII wieku. Jego obecna forma istnieje zaś od XIII wieku. Jest to jeden z najważniejszych zabytków w Toskanii. Jego patron to rzymski legionista stracony za przyjęcie chrześcijaństwa. W świątyni znajdują się relikwie Św. Romana.

Osoby odpowiedzialne za ten wyjątkowy zabytek, a przede wszystki katolicką świątynię, nie widziały przeciwskazań, by stała się ona miejscem rozrywki i sportowych zmagań.

Chleba i igrzysk - zdają się wołać Włosi. Szkoda, że zapominają o Bogu...

