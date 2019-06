Stanislaw 11.6.19 15:54

Liturgię sprawuje raczej Chrystus, On jest tym Sakramentem Kościoła.

Kapłan wykonuje obrzędy (słowa i gesty), ale np. mówi; "Módlcie się, aby..." "Przekażcie sobie pokój", na koniec: Idzie w pokoju" - bez tego... "my", co niektórzy niedouczeni w te aklamacje wprowadzają.