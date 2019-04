Czy Żydzi kierują wielkim, antykatolickim spiskiem?

Zdarzyło się bowiem tak, że podczas Mszy świętej w Wielki czwartek bp Jeż odczytał fragment "relacji z kongresu" Żydów, jaki miał jakoby odbyć się we Lwowie w roku 1911. Źródłem tejże relacji był tygodnik "Nasza Sprawa", numer 48 z 1937 roku. Mamy tam zapisaną "mowę rabina". Oczywiście jest to jedna z wielu podobnych kursujących w tamtym czasie fałszywek, podobna między innymi do okrytych niesławą "Protokołów Mędrców Syjonu". Tymczasem bp Jeż odczytał z tejże "relacji", co następuje: