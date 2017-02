Czy Żydom grozi powszechna śmierć duchowa?

reklama

W czasie uchodźczego pobytu na Węgrzech poznałem młodego chasyda rodem z Węgier i tam zamieszkałego, któiy spędził kilka lat w szkole rabinackiej w Polsce u znanego rabina Rokacha w Bełzie. [...] Zięba w czasie ukrywania się i podczas oblężenia Budapesztu namiętnie oddawał się lekturze. „Najwięcej mnie pociąga literatura rosyjska i literatura polska, rosyjska - Dostojewski i Tołstoj, to sprawy ludzkie, - a polska, to sprawy religijne''. ,, A któreż to dzieła literaturypolskiej?'' - zapytałem. Zięba wyliczał bez zająknięcia:,, Wielki Megid, słowa samego Baal Szem Towa, Mendel z Witebska, Nachman z Bracławia i inni.

Stanisław Yincenz „ Tematy żydowskie "

Paradis Judeorum

Książka amerykańskiego rabina Byrona L. Sherwina zatytułowana Duchowe dziedzictwo Żydów polskich jest książką niezwykłą. Zazwyczaj Żydzi amerykańscy przyjeżdżają do Polski w ramach tak zwanych Holocaust Tours. Zwiedzają wtedy Auschwitz, Majdanek, Treblinkę, Umschlagplatz, Cmentarz Żydowski w Warszawie, a potem wracają do domów z przekonaniem, że Polska to dla Żydów jedynie wielkie cmentarzysko. Głoszą przy tym często poglądy, że umiejscowienie tego cmentarzyska nie jest przypadkowe, gdyż Polacy są narodem patologicznych antysemitów, dlatego Zagłada musiała dokonać się właśnie tu, a nie gdzie indziej.

Rabin Byron L. Sherwin, uczeń najwybitniejszego XX-wiecznego teologa żydowskiego Abrahama J. Heschela, też uważa, że miejsce Holocaustu nie zostało wybrane przypadkowo. Shoah dokonał się na naszych ziemiach, dlatego że mieszkało tu najwięcej Żydów. Dlatego że Polska w ciągu wielu stuleci była dla nich najbardziej gościnnym krajem na świecie. W czasach kiedy z innych państw wypędzano Żydów (1239 - Bretania, 1290 - Anglia, 1394 - Francja, 1492 - Hiszpania), Polska nazywana była paradis Judeorum [rajem dla Żydów]. Z czasem stała się ona centrum żydowskiego życia duchowego. To w naszym kraju działalność wielu pokoleń talmudystów, chasydów, kabalistów, mistyków i poetów złożyła się na Złoty Wiek żydowskich osiągnięć w dziedzinie duchowej, kulturalnej i intelektualnej. Tu narodził się i rozwinął największy ruch odrodzeniowy w historii judaizmu - chasydyzm. Tu - jak wierzyli ortodoksyjni Żydzi - po zburzeniu Świątyni w Jerozolimie zamieszkała Szechina, czyli Boża Obecność, by oczekiwać ze swym ludem na nadejście Mesjasza. Tu pojawił się największy z fałszywych mesjaszy w diasporze - Jakub Frank, który twierdził, że Ziemią Obiecaną dla Narodu Wybranego jest Rzeczpospolita. Jeden z mistrzów chasydzkich w XIX wieku pisał, że Polska to kraj, w którym nawet drzewa i lasy pragną słyszeć hebrajskie modlitwy.

Właśnie przez pryzmat pięciu wieków tego doświadczenia, owej polskożydowskiej koegzystencji, a nie przez pryzmat pięciu lat, kiedy to niemieccy naziści zbudowali na polskich ziemiach fabryki śmierci, Byron L. Sherwin patrzy na Polskę. Twierdzi, że Polska jest dla Żydów skarbem duchowym, a dla wielu z nich przechowuje ona klucze do żydowskiej tożsamości. On sam uznaje się za Żyda, który nie zrozumiałby sam siebie, gdyby nie poznał Polski. Jego przodkowie przybyli do Rzeczpospolitej w XIV wieku. Byli wśród nich: rabin Saul Wahl, doradca królewski, który według legendy przez jedną noc (18/19 sierpnia 1587 roku), w czasie elekcji Stefana Batorego, był królem Polski; jego córka Hindele, która zgodnie z przekazami rodzinnymi, miała romans z królem Zygmuntem III Wazą; Rachela Mojżeszowa, dama dworu królowej Elżbiety, żony Kazimierza Jagiellończyka; naczelny rabin Polski Jakub Polak, który założył w Krakowie pierwszą na naszych ziemiach wielką akademię rabinacką; jego zięć Szalom Szachna, twórca największej ze wszystkich szkół rabinackich w Polsce – Akademii Lubelskiej; sławny XIX-wieczny mistrz chasydzki, Abraham Joszua Heschel z Opatowa; czy w końcu jego praprawnuk, Abraham Joszua Heschel – nauczyciel i mistrz autora książki, Byrona L. Sherwina. Niektórzy z jego rodu przyjęli chrzest i otrzymali szlachectwo, jak na przykład brat męża wspomnianej Racheli Mojżeszowej, który adoptowany został przez podkanclerzego koronnego Jana Łaskiego jako Stefan Powidski. „Gdzieś w Polsce wciąż żyjąjego potomkowie - pisze Sherwin - Często rozmyślam, czy tak jak ja szukają korzeni drzewa genealogicznego rodziny, którego liśćmi i gałęźmi są i oni, i ja. Często rozmyślam, co powiedzielibyśmy sobie, gdybyśmy się dzisiaj spotkali". Dzieje stosunków polsko-żydowskich w Rzeczpospolitej czyta się u Sherwina właściwie niczym sagę jednej rodziny.

„Dla tak wielu z nas Polska przechowuje klucze do naszej historii, naszej tożsamości, do odkrywania zasobów i doświadczeń zamkniętych w najgłębszych pokładach naszych dusz", zauważa Sherwin i w imieniu swych rodaków pisze: „Prosimy o pomoc w odzyskaniu kluczy do żydowskiej duchowości, przechowywanych w tym kraju. Prosimy was o pomoc w odkrywaniu naszej przeszłości, tak byśmy mogli budować naszą przyszłość. Prosimy was o ustrzeżenie nas przed niepamięcią. Wiara Żydów jest ugruntowana w pamięci, zaś żydowska przyszłość jest zakorzeniona w żydowskiej przeszłości. Dla nas utrata pamięci to śmiertelna choroba".

Szkoda tylko, że tak niewielu rodaków Sherwina, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych i Izraela, chciałoby się pod tym apelem podpisać. Dla nich Polska pozostaje miejscem na wieki przeklętym. Tego typu prośby docierają do Polski o wiele rzadziej i słabiej niż żądania na przykład profesora Alana Dershowitza z Uniwersytetu Harvarda, który domaga się od Kościoła katolickiego potępienia kardynałów Hlonda i Wyszyńskiego, tych „najgorszych rasistowskich grzeszników historii współczesnej" [the worst racist sinners in modern history], jako winnych żydowskich pogromów.

Czyżby więc rabin Sherwin był naiwnym idealistą, zapatrzonym w odległą przeszłość i nie widzącym trudności, jakie czyhają dziś na drodze ku pojednaniu Polaków i Żydów? Bynajmniej. Doskonale zdaje sobie sprawę z nastawienia Żydów, zwłaszcza amerykańskich i izraelskich, wobec Polski, co poddaje gruntownej i bardzo wnikliwej analizie (o czym będzie jeszcze mowa poniżej). Nie ignoruje też znaczenia Zagłady, choć stara się przedstawić ją w nieco innym świetle niż większość przedstawicieli „religii Holocaustu".

Przede wszystkim zwraca on uwagę na to, że większość Żydów żyje mitem Holocaustu i nie ma elementarnego pojęcia o faktach. Kiedy zapytał licealistów żydowskich w Chicago, jak ich zdaniem wyglądało życie w getcie warszawskim w 1941 roku, odpowiedzieli mu, że: a) nikt nie miał własnego pokoju; b) nie było oddzielnych łazienek; c) była tylko czarno-biała telewizja; d) nie było klimatyzacji; e) nie było przekąsek między posiłkami; f) każdy miał tylko dwie pary dżinsów. „Kiedy opowiedziałem im, jak było naprawdę - wspomina Sherwin - nie uwierzyli mi, bo to, co usłyszeli, nie mieściło się ani w ich doświadczeniach, ani w wyobraźni". Kiedy zaś próbuje swoim rodakom w Ameryce opowiadać o losach Polaków podczas Holocaustu, nie chcą go w ogóle słuchać, gdyż nie przyjmują do wiadomości, by ktokolwiek poza nimi mógł cierpieć podczas wojny. Istnieją dwie różne interpretacje Holocaustu - Polaków i Żydów - i niemal nie mają one ze sobą punktów stycznych. Zdaniem Sherwina, ten brak zrozumienia drugiej strony, a zwłaszcza brak chęci jej zrozumienia (zarówno ze strony Polaków jak i Żydów), stanowi największą trudność na drodze do pojednania między obu narodami.

