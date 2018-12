Czy z Gdańska zniknie pomnik ks. Jankowskiego? Adamowicz zabrał głos

Teraz podnoszą się głosy wzywające do jego usunięcia. List do prezydenta Pawła Adamowicza wysłała w tej sprawie toruńska poseł partii Teraz, Joanna Scheuring-Wielgus. ,,Zwracam się do Pawła Adamowicza o pilne zajęcie stanowiska w tej kwestii i doprowadzenie do usunięcia pomnika. Molestowanie dzieci, zmuszanie ich do czynności seksualnych i łamanie im życia u samych jego początków to zbrodnia!'' - napisała polityk.