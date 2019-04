Czy wszyscy intelektualiści na zachodzie zaślepieni są rusofilią?

nikt 4.4.19 17:13

Część prawdy , część ( wypisz , wymaluj ) historia Polski i Polakach po przemianach część tendencyjności , część patrzenia na Rosję jak na kolejną kolonię Anglii i zero zrozumienia rosyjskiego ducha tak zrozumiałego i bliskiego mnie .......Słowiance .

Na szczęście istnieją jeszcze ludzie dla których " many " nie ma znaczenia zasadniczego i nie pieją z zachwytu z rozwoju tzw. cywilizacji zachodu , wolą żyć w trudnych , spartańskich warunkach , często się śmiać i śpiewać zamiast wyczerpywać siły żywotne w pogoni za niczym w tym wyścigu szczurów . Nie napisał autor tego , że Rosjanie są zwyczajnie szczęśliwi tak jak ja , gdyż niewiele im do szczęścia potrzeba . To cudowna wolność do której ja doszłam dopiero po zakosztowaniu tego " wspaniałego " życia które niesie zachodnia cywilizacja , tego zniewolenia . Oni tego nie pragną , gdyż niezależnie od zniewolenia pańszczyźnianego ,komunistycznego , religijnego to WOLNE DUCHY , czego ludzie Zachodu nigdy nie zrozumieją . Jestem Ślężanką , czyli pogranicze kultury Wschodu i Zachodu i jakże ja szanuję i cenię ludy zza Buga . Rdzennych mieszkańców oczywiście , nie zaś inne ciągle migrujące narodowości typu Żydzi . Mają takie bogactwo natury o jakim ludom zachodnim nawet się nie śni .