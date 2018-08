Czy wiesz, że w Twoim ogródku rośnie... apteka?

Pietruszka

Często lekceważona tylko jako ozdoba przez kucharzy, pietruszka jest zielem, które zasługuje na dalsze badania. Zawiera olej zwany apigenina, który, jak wykazano, zapobiega tworzeniu się naczyń krwionośnych przenoszących substancje odżywcze do guzów nowotworowych, jest to proces zwany angiogenezą.

Koperek

Koperek zawiera związek korzystny w walce z rakiem. Zwany monoterpen, związek ten stymuluje enzym, glutation-S-transferazę. Enzym ten jest silnym antyoksydantem, który jest szczególnie skuteczny w leczeniu ukierunkowanym na różne typy czynników rakotwórczych, zwłaszcza wolne rodniki. Koperek zawiera również olejki eteryczne, które, jak wiemy, stymulują soki trawienne, uruchamiając produkcję żółci pomagającej zdrowemu funkcjonowaniu jelit.

Rozmaryn

To pachnące drewnem zioło zawiera naturalnie występującą substancję, która hamuje reprodukcję komórek nowotworowych zlokalizowanych w guzach. Te terpeny zawierają kwasy tłuszczowe, które doprowadzają w końcu do zgonów komórki nowotworowe. Badania nowotworów wykazały, że może być stosowany wraz z niektórymi lekami do tego, by komórki nowotworowe były bardziej przyjazne wobec chemioterapii.

Mięta

Mięta pomaga w pozbawieniu guzów nowotworowych dopływu krwi, potrzebnej do przetrwania i wzrostu. W końcu, bez tego źródła substancji odżywczych, nowotwory te umierają. Liście mięty zawierają substancję fitochemiczną, która odcina ten dopływ.

Tymianek

Od dawna wykorzystywany w zabiegach leczniczych, obecnie jest ponad 350 gatunków tymianku na świecie. Jak rozmaryn, tymianek zawiera terpeny. W przypadku tymianku, te terpeny są w postaci tymolu.Oprócz jego właściwości przeciwrakowych, tymianek jest również przeciwutleniaczem, środkiem antyseptycznym i przeciwbakteryjnym. Działa również przeciwzapalnie, co szczególnie jest przydatne do zmniejszania obrzęku w gardle i jamie ustnej.

Dodatkowe informacje.

Naukowcy uznają, że miód jest bardzo skutecznym lekiem na każdego rodzaju schorzenia. Miód może być stosowany bez skutków ubocznych przy każdego rodzaju chorobie. Obecnie naukowcy podają, że chociaż miód ma słodki smak, jeśli przyjmowany we właściwej dawce jako lekarstwo, nie zaszkodzi on pacjentom cierpiącym na cukrzycę. Kanadyjskie pismo Weekly World News w wydaniu z 17 stycznia 1995 r. podaje listę schorzeń, które można leczyć miodem i cynamonem według badan przeprowadzonych przez naukowców z krajów zachodnich:

ZASTOSOWANIE!

CHOROBY SERCA

Z miodu i cynamonu zrób pastę, nałóż na chleb zamiast dżemu i jedz codziennie na śniadanie. Obniża ona cholesterol i chroni przed atakiem serca.

Również osoby po zawale przy codziennym jedzeniu miodu z cynamonem są chronione przed kolejnym zawałem. Regularne stosowanie łagodzi zadyszkę oraz wzmacnia uderzenia serca. Wiele domów opieki w Ameryce i Kanadzie leczyło z powodzeniem pacjentów i według nich, wraz z wiekiem arterie i żyły tracą elastyczność i zatykają się. Miód i cynamon uaktywnia arterie i żyły.

ZAPALENIE STAWÓW

Osoby cierpiące na zapalenie stawów mogą; przyjmować codziennie rano i wieczorem szklankę; cieplej wody z 2 łyżkami miodu i 1 łyżeczką cynamonu. Przyjmując je regularnie nawet chroniczne zapalenie stawów może być wyleczone. Ostatnie badania przeprowadzone przez Copenhagen University podają, że u pacjentów, którym podawano mieszankę: 1 łyżeczka miodu i pół łyżeczki cynamonu przed śniadaniem w przeciągu tygodnia spośród 200 pacjentów u 73 z nich zniknął ból, a w przeciągu miesiąca prawie wszyscy pacjenci, którzy niemogli chodzić lub poruszać się ze względu na zapalenie stawów zaczęli chodzić bez oznak bólu.

INFEKCJE PĘCHERZA

Rozpuść 2 łyżeczki cynamonu i 1 łyżeczkę miodu w szklance letniej wody i wypij. Taka mieszanka niszczy drobnoustroje pęcherza.

CHOLESTEROL

2 łyżeczki miodu i 3 łyżeczki cynamonu wymieszane z 16 uncjami wody, podane pacjentom z podwyższonym cholesterolem obniżają poziom cholesterolu we krwi o 10% w ciągu 2 godzin. Jak w przypadku pacjentów cierpiących na zapalenie stawów przyjmowane trzy razy dziennie może wyleczyć każde chroniczne podwyższenie cholesterolu. Jak podaje wspomniane wcześniej pismo, codzienne jedzenie miodu ogranicza problemy z cholesterolem.

PRZEZIĘBIENIE

Osoby cierpiące na przeziębienie o różnym nasileniu powinny przyjmować codziennie przez 3 dni 1 łyżeczkę letniego miodu z ? łyżki cynamonu. Wyleczy on większość chronicznego kaszlu, przeziębienia oraz przeczyści zatoki.

ROZSTRÓJ ŻOŁĄDKA

Miód i cynamon łagodzą ból brzucha oraz usuwają wrzody żołądka.

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

Codzienne przyjmowanie miodu i cynamonu wzmacnia układ odpornościowy i chroni organizm przed bakteriami i wirusami. Naukowcy

podają, ze miód zawiera dużo witamin oraz żelaza. Regularne stosowanie miodu wzmacnia białe krwinki do walki z bakteriami i chorobami wirusowymi.

NIESTRAWNOŚĆ

2 łyżeczki miodu posypane cynamonem przed jedzeniem obniżają kwasowość i ułatwiają trawienie ciężko strawnych potraw.

GRYPA

Naukowcy z Hiszpanii dowiedli, że miód zawiera pewien naturalny składnik, który zabija drobnoustroje grypy i chroni przed tą chorobą.

DLUGOWIECZNOŚĆ

Regularne picie herbaty z miodem i cynamonem zatrzymuje zniszczenia organizmu spowodowane procesem starzenia. Weź 4 łyżki miodu, 1 łyżkę cynamonu i 3 szklanki wody, wszystko razem wymieszaj. Pij szklankę, 3-4 razy dziennie. Dzięki temu twoja skora będzie świeża, a proces starzenia zatrzymany. Również długość życia wydłuża się bardzo!

PIEGI

Zrób papkę z 3 łyżeczek miodu i 1 łyżeczki cynamonu. Nałóż ja na piegi przed snem i zmyj następnego dnia rano ciepłą wodą. Codzienne stosowanie przez 2 tygodnie, całkowicie usunie piegi.

INFEKCJE SKÓRNE

Nałóż równomiernie miód i cynamon na chore miejsce. Można leczyć wypryski, grzybice oraz wszystkie rodzaje infekcji skórnych.

UTRATA WAGI

Pij wymieszany w szklance wody miód i cynamon, codziennie rano pół godziny przed śniadaniem na pusty żołądek i wieczorem przed snem. Przyjmowane regularnie obniżają wagę nawet u bardzo otyłych ludzi.Nie pozwalają na gromadzenie się tłuszczu w organizmie nawet przy wysokokalorycznej diecie.

NOWOTWÓR

Ostatnie badania przeprowadzone w Japonii i Australii wykazały, ze udało się wyleczyć zaawansowane stadium raka żołądka i kości. Osoby cierpiące na tego rodzaju nowotwory powinny przyjmować 1 łyżeczkę miodu z 1 łyżeczką cynamonu przez jeden miesiąc trzy razy dziennie.

ZMĘCZENIE

Badania wykazały, że cukier zawarty w miodzie ma działanie dobroczynne, a nie szkodliwe dla organizmu. Starsze osoby, przyjmujące miód i cynamon w takich samych ilościach są bardziej ożywione i sprawniejsze. Dr Milton, autor badania, zaleca pół łyżeczki miodu na szklankę wody i troszkę cynamonu. Codzienne picie po umyciu zębów i po południu ok. 15-tej, kiedy obniża się aktywność organizmu, a w ciągu tygodnia odzyskamy witalność.

NIEŚWIEŻY ODDECH

Ludzie w Południowej Afryce codziennie rano płuczą gardło taką mieszanką: 1 łyżeczka miodu i cynamonu z ciepłą woda, a ich oddech pozostaje świeży przez cały dzień. (eioba.pl)