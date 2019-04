Czy Watykan opóźnił datę publikacji listu Benedykta XVI?

Benedykt XVI rozpoczął prace nad swoim esejem o kryzysie w Kościele we wrześniu 2018 roku, wkrótce po ogłoszeniu przez Franciszka zwołania konferencji na temat nadużyć seksualnych. Ukończył go jeszcze przed rozpoczęciem tej konferencji i wysłał sekretarzowi stanu, kard. Pietro Parolinowi. Takie informacje przedstawił na łamach ,,Corriere della Sera'' dziennikarz Massimo Franco, co opisał z kolei na portalu wPolityce.pl publicysta Grzegorz Górny.