Czy w Krakowie wreszcie stanie pomnik AK? APEL

Przypominamy, że prezydent Krakowa profesor Jacek Majchrowski zaproponował ostatnio w rozmowie z przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika AK prof. Stefanem Juchnowiczem dwie nowe lokalizacje dla tego monumentu: miejsce po pomniku sowieckiego marszałka Iwana Koniewa przy alei Armii Krajowej i plac Wielkiej Armii Napoleona u podnóża Wawelu. Żołnierze AK nie wyobrażają sobie jednak, by miał on stanąć w innym miejscu niż to, które dwa razy uchwaliła już RMK, czyli na bulwarze Czerwieńskim, gotowi są natomiast do modyfikacji projektu Smagi, który również wyraża na to zgodę.